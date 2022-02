Kanye West ha perso la testa: ecco il regalo di compleanno alla sua Julia Fox

Kanye West è innamorato follemente di Julia Fox. Non è certo una novità, ma a riprova del suo amore, il rapper americano ha fatto un regalo davvero folle alla sua Julia. Soprattutto per quanto riguarda la cifra spesa. Kanye ha regalato alla sua nuova fidanzata e a tutte le sue amiche delle borse per far sì che potessero festeggiare quel giorno speciale nel giusto modo.

Kanye gifted Julia Fox & her friends birkins last night 💀 pic.twitter.com/gECvJxML5k — Yeezyrih (@Yeeezyrih) February 3, 2022

Una fonte vicina alla coppia ha confermato che il rapper, 44 anni, è volato a New York per il compleanno di Julia. Per la coppia, New York ha un valore speciale. Le prime loro uscite sono state all'ombra della Statua della Libertà. E Kanye West ha deciso di regalare cinque Birkin, borse della stilista Jeezy, a Julia Fox e alle sue amiche, ognuna con un valore di circa 10mila dollari.

Un utente di Twitter ha condiviso i video dell'evento. Kanye e Julia sono stati molto social fin da subito come coppia. Da quando Julia Fox ha raccontato nei minimi dettagli il loro secondo appuntamento in una conversazione con Interview, la coppia - soprannominata «Juli-ye» da Julia - ha fatto diverse apparizioni alla settimana della moda di Parigi, dove si sono abbinati in abbigliamento denim e look total black.





