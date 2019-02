​Justine Mattera sexy su Instagram: «Diranno "sei vecchia", ma io sorprendo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non smette mai di stupire, che ha lanciato unattraverso il proprio account Instagram postando una foto dall'. La showgirl italo-americana ha scritto: «Viviamo in una società che ogni giorno ci dice cosa non possiamo fare; sei troppo vecchia, troppo nuda, troppo onesta, troppo esigente, troppo magra, troppo muscolosa, troppo straniera, troppo bionda, troppo buona, troppo avanti». Il post di Justine Mattera si chiude così: «Io, invece, mi concentro su cosa posso fare. Ecco. Vi auguro di sorprendervi ogni giorno come mi sorprendo io». La foto non ha mancato di scatenare i commenti dei suoi follower, divisi fra chi critica la posa eccessivamente sexy «per una mamma» e chi invece le fa i complimenti per il messaggio di libertà lanciato.