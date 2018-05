Justine Mattera, nudo da urlo su Instagram «Prima del Giro d'Italia...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Before @giroditalia ....🚴‍♀️🚵‍♀️🤪Arriverò in bici ad #Osimo». Cosìsusi mostra con unda urlo ai suoi fan. La showgirl, che da qualche anno si è dedicata all'atletica partecipando a due gare di triathlon, una nel nord Italia e una di recente nella Capitale in occasione del maxi evento Challenge Roma, mostra il suo fisico scolpito facendo impazzire i follower.In pochi minuti la foto ha già raggiunto tantissimi like. La, super runner e che di recente ha corso la Stramilano da madrina, dimostra come la sua bellezza non abbia età, lasciando di stucco il mondo dei social. Justine Mattera ci ha ormai abituato a scatti hot di questo tipo. La showgirl, che di recente è stata madrina dellae che è tesserata con la società milanese, dimostra ancora una volta di essere orgogliosa del suo corpo che non sembra accusare assolutamente il passare degli anni.Oltre a immagini di nudo, sul suo profilo sono numerose anche le foto che la ritraggono in azione nel triathlon, passione che le sta regalando una seconda giovinezza e che la vedono migliorare di gara in gara. Oggi ha dato l'annuncio della sua presenza al Giro d'Italia arrivando in bicicletta fino ad Osimo in occasione dell'undecisima tappa.LEGGI ANCHE Stramilano per 60 mila. L'Urban Runners Justine Mattera madrina dell'evento