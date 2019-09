Justin Bieber-Hailey Baldwin nozze bis blindatissime anche sui social network

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A circa un anno di distanza dalle nozze con rito civile, Justin Bieber si sono appena sposati anche colreligioso. Per il cantante canadese e la top model nipote di Alec Baldwin si tratta di un passo importante dal punto di vista simbolico. Una sorta di nuova promessa, che va a simboleggiare anche la rinascita perdopo una lunga e sofferta lotta contro la depressione.Le nozze religiose trasi sono celebrate poche ore fa in una zona costiera della Carolina del Sud, a due passi da un hotel di lusso dove si sta tenendo proprio ora il ricevimento con gli invitati. La cerimonia, tanto intima e riservata quanto blindata, vede la presenza di un numero molto ristretto di parenti e amici della coppia.Il livello di segretezza è massimo e si capisce non solo dalle pochissime informazioni trapelate, ma anche dal 'silenzio' social di: la top model non pubblica nulla sui social da due giorni, mentre il cantante, su Instagram, si è limitato a postare alcune foto piuttosto datate in cui compare accanto alla sua futura moglie.Nelle foto è possibile vedere, ancora adolescenti, posare e sorridere insieme. «Qui è dove tutto ebbe inizio», ha scritto il cantante, anche se all'epoca era impegnato con la collega Selena Gomez. In un'altra foto, scattata in compagnia dei genitori di Hailey,ha scherzato così: «Grazie per aver permesso a vostra figlia di sposare un selvaggio come me».