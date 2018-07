Justin Bieber, addio a Selena Gomez: sposerà la nipote di Alec Baldwin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiori d'arancio perIl cantante e la modella si sono ufficialmente fidanzati davanti a decine di testimoni. La conferma arriva dai genitori dei ragazzi. Tra le ex celebri di BieberHailey è figlia di Stephen Baldwin, attore e fratello del più celebre Alec Baldwin. Il sito Tmz racconta che la coppia era in vacanza in un resort allenei giorni scorsi. Sabato sera le guardie del corpo di Justin avrebbero ordinato a tutti di separarsi dai loro smartphone «perché qualcosa di speciale stava per accadere».Qualcosa già "bolliva" in pentola e poco dopo la popstar ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo.«È un po’ una sorpresa e un po’ no - raccontano gli amici di entrambi - Justin è stato incredibilmente felice nelle ultime settimane. Conosce Hailey da diverso tempo. Può sembrare una decisione improvvisata, ma non è così. Si conoscono molto bene».Intantopapà di Justin, ha pubblicato una foto del figlio su Instagram con la didascalia: «Orgoglioso è troppo poco. Non vedo l’ora di vedere il prossimo capitolo». «Un dolce sorriso attraversa la mia faccia. Io e mia moglie preghiamo sempre per il volere del Signore», il commento del padre della ragazza.