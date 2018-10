Justin Bieber va in affitto E sceglie una casa da 100 mila dollari al mese

di Paolo Travisi

è stanco di vivere in lussuose suite. Ma non se la sente neanche d'investire i suoi risparmi in una super villa di, dopo essersi sposato - in segreto - con. Secondo quanto scrive il noto sito Tmz.com, la popstar canadese avrebbe deciso di trovare una casa in affitto nella Città degli Angeli.Fonti di Tmz riferiscono che Bieber avrebbe appena firmato un contratto d'affitto da 100.000 dollari al mese, per una dimora da 6.000 piedi quadrati, poco meno di 2.000 metri, a San Fernando Valley. Secondo persone che avrebbero contatti con lo staff di Justin Bieber, la casa avrebbe 4 camere da letto, 7 bagni in stile mediterraneo, ed una vista mozzafiato: un lago.Per il cantante non si tratta di problemi economici, ad averlo spinto verso la formula "affitto e chiavi in mano", visto che anche l'ultimo singolo “” ha raggiunto la cifra rercord di un miliardo di streaming su. Si tratta della quarta volta per Justin Bieber. Anche “Sorry” “Lose Yourself”, e “Despacito (remix)” avevano raggiunto il traguardo, mai raggiunto nella storia di Spotify, indice di una popolarità globale. E di guadagni milionari.