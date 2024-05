Juliana Moreira: età, il matrimonio con Edoardo Stoppa, la morte della madre e la cittadinanza italiana

È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Dai sei finalisti di "Amici" a Raiz, passando per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin. Tra questi anche la modella e showgirl Juliana Moreira.

Juliana Moreira, chi è

Nata a Osasco, comune alle porte di San Paolo (Brasile), il 15 aprile 1982, Juliana Moreira ha 42 anni. Figlia di Mario e Wilma, studia nella città brasiliana alla Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonor Mendes de Barros, nel quartiere Vila Invernada. Fin da piccola pratica atletica leggera e studia balli samba rock e forró. A 11 anni inizia a lavorare nella farmacia della sua madrina Fátima e del marito di lei, la Drogaria Fama, mentre un anno dopo perde la madre. Durante l'adolescenza diventa modella per le agenzie Ford Models Brasil e Fox Model Management, entrambe di San Paolo.

Il debutto in tv

Nel 1999 debutta nella tv brasiliana nel programma presentato da Fábio Jr. "Sem limites pra sonhar", in onda su RecordTV, per poi proseguire la sua carriera come indossatrice, apparendo anche in varie trasmissioni dedicate alla moda. Dal 2001 partecipa a "Dominio público", trasmissione giovanilistica e musicale condotta da Otaviano Costa in onda sempre su RecordTV. Partecipa poi allo show per bambini "Xuxa no mundo da imaginação", su Rede Globo, condotto da Xuxa.

L'arrivo in Italia e il successo

Per seguire il fidanzato Giuseppe Zega, imprenditore marchigiano, nel 2005 arriva in Italia, dove continua la sua carriera di modella. Nel 2006 viene notata da Gianna Tani, direttrice dell'ufficio casting di Mediaset, che la convoca per un provino filmato. Dopo la visione del video, Antonio Ricci la sceglie per Canale 5 e nell'estate dello stesso anno esordisce sulla tv italiana nella trasmissione di Teo mammucari "Cultura moderna". Visto il successo del programma, partecipa anche all'edizione autunnale, allo spin-off in onda in prima serata "Cultura Moderna Slurp" e alla seconda edizione estiva (estate 2007). Dal dicembre 2007 viene promossa conduttrice, insieme a Lydie Pages e al Gabibbo, di tre speciali di "Paperissima", per poi diventare conduttrice principale di "Paperissima Sprint" nella stagione 2008-2009, e quindi nell'estate 2009. Nel gennaio del 2010 conduce in prima serata su Italia 1 "Matricole & Meteore" insieme a Nicola Savino, Digei Angelo e al pupazzo Uan.

La vita privata

Nel maggio 2010 partecipa come concorrente fissa a "Fenomenal", show di Teo Mammucari in onda su Italia 1. Insieme al Gabibbo, nell'inverno 2011 conduce "Paperissima Sprint". Nel maggio 2012 ha partecipato a "Colorado - 'Sto classico", su Italia 1, come attrice. Nell'aprile del 2015 prende parte come concorrente alla seconda edizione del programma "Si può fare!", con la conduzione di Carlo Conti in diretta su Rai 1. Nel 2017 conduce ancora "Paperissima Sprint" insieme al Gabibbo, con puntate domenicali.

Dal 10 novembre 2017 Juliana Moreira è sposata con l'inviato di "Striscia la notizia" Edoardo Stoppa, con il quale era fidanzata dal 2007. La coppia ha due figli, Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016.

La cittadinanza italiana

Dopo diciotto anni in Italia, lo scorso luglio Juliana Moreira ha ottenuto la cittadinanza italiana, condividendo sui social questo traguardo importante: «E da oggi anche metà italiana senza dimenticare le mie origini brasiliane da un mix di paesi, ma ricordando in questo momento anche tutti i miei antenati che arrivano dalla guerra in un lontano Brasile. Quando dicono extracomunitari in modo dispregiativo io ricordo sempre questa cosa, che nel periodo della guerra per fortuna di tantissimi hanno trovato il Brasile e che per me tutto il mondo è paese. Dovremmo rispettarci di più e essere meno pregiudizio con il prossimo. Grazie Italia per avermi accolta».

La morte della madre

Uno dei momenti più dolorosi nella vita di Juliana è stata la morte della mamma Wilma. «Io ho ancora tutti gli insegnamenti che lei mi ha lasciato e cerco di passarli ai miei figli. Io avevo 12 anni, e ancora oggi quando vado in Brasile passo tanto tempo a casa con i parenti e parliamo tanto di lei. Era una donna che si è donata molto per le persone. Lei dava da mangiare ai bambini delle favelas. Per me è stata un esempio di come essere una brava persona. Noi eravamo una famiglia molto umile e nonostante questo lei ha donato tanto», ha raccontato la modella e showgirl. Ora Juliana ha una "seconda" mamma: «La mamma di Edo (il marito ndr) mi ha adottato. Io passo molto tempo con lei. Gabriella sapeva il dolore che mi aveva lasciato la morte di mia madre».