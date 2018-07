Jogging & tuffi: vacanze in forma per i vip, da Michela Quattrociocche a Tornatore

La canicola di luglio non scoraggia gli amanti di Sabaudia e dello sport. Anche se sono vip. Ci sono volti noti che non rinuncerebbero per nulla al mondo alla loro vacanza sulle dune della celebre località tanto amata da scrittori, artisti, sportivi, politici. Frequentatrice affezionatissima della spiaggia della città pontina, Michela Quattrociocche, la sceglie ormai da anni. La moglie di Alberto Aquilani si divide tra le sue bimbe Aurora e Diamante, che hanno cominciato a frequentare il lido di Sabaudia da appena nate, e le sue amiche del cuore con le quali si concede anche qualche cena a base di pesce in un noto locale in riva al mare. Insomma la regola è: totale relax.

Stessa spiaggia, stesso mare anche per un’altra Michela, la Persico fidanzata dello juventino Daniele Rugani.

Ma le dune ai piedi del promontorio del Circeo sono anche scenario da Oscar dato che da anni ormai Giuseppe Tornatore si rifugia lì, in estate, per trascorrere i suoi momenti di relax e magari anche per cercare ispirazione per i suoi film. Chi invece Sabaudia la conosce bene fin da quando era piccolo è Tiziano Ferro

accompagnata dalla frase: “Silenzio: ascolto il mare, la mia terra”. Era a Sabaudia qualche giorno fa anche Ivan Zaytsev. Lo schiacciatore della nazionale italiana ha incontrato in spiaggia Claudio Amendola.

, che su Instagram ha postato una foto