Jessica Aidi, chi è la modella francese moglie di Marco Verratti: il passato da cameriera e la proposta lampo

Marco Verratti e Jessica Aidi sono da ieri marito e moglie. Il neo campione d'Europa, tornato da Wembley ha sposato la modella francese con una cerimonia sfarzosa a Parigi, poche ore dopo il matrimonio lampo del suo compagno di squadra Federico Bernardeschi e di Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello.

Chi è Jessica Aidi

Mata a Montpellier in Francia l’11 luglio del 1992, Jessica Aidi è una modella francese di successo. Capelli ricci e fisico mozzafiato, Jessica ha conosciuto il centrocampista azzurro poco dopo la fine del suo matrimonio decennale con Laura Zazzara, mamma dei suoi due figli Tommaso e Andrea. Verratti l’ha incontrata quando faceva la cameriera. Poi il successo internazionale che l'ha portata a posare in giro per il mondo tra Parigi e New York.

Colpo di fulmine

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono conosciuti nel 2019, proprio nel locale dove, secondo i rumors, la ragazza faceva la cameriera. A soli sette mesi dal primo incontro il calciatore 29enne ha fatto la proposta di matrimonio spiaggia di Marrakech. Un sì arrivato nella giornata di ieri e festeggiato con un pomposo ricevimento. La cerimonia si è svolta a Neuilly Sur Seine, comune a nord della capitale francese. Presenti al matrimonio anche i figli di Verratti. Fra gli invitati gli ex compagni di squadra di Verratti: Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore ed Ezequiel Lavezzi. Presente anche il secondo portiere della Nazionale, Salvatore Sirigu.





