Jeremias Rodriguez e Soleil, vacanza a Portofino dopo la scelta della convivenza

, fratello minore di Belen esi sono conosciuti e innamorati nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. In pochi credevano nell’amore fra i due, in molti parlavano di strategia, ma la relazione prosegue senza problemi e la coppia, che ha anche deciso di andare a convivere, si è regalata anche una romantica vacanza a Portofino.Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono stati fotografati da “Nuovo” mentre si ritagliano un po’ di tempo per loro. I due passagiano per le strade di Portofino e poi si fermano in un ristorante per mangiare e scambiarsi qualche bacio appassionato.Una relazione quella fra i due ex naufraghi che dura da circa sei mesi e che già vede la possibile convivenza: all’inizio si era anche parlato della contrarietà di Belen alla frequentazione di Jeremias con Soleil, ma poi la stessa showgirl argentina ha negato la circostanza, sottolineando anzi di apprezzare molto la nuova cognata…