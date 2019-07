Jeremias e Soleil, il giallo della crisi: «Primi passi nella nuova casa...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna crisi, nessun tradimento, i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosistupiscono tutti e, nonostante gli esperti di gossip li dessero ormai definitivamente separati, sono andati a vivere insieme.Nelle ultime ore si era appunto sparsa la voce di una loro separazione ed era anche spuntato l’ipotetico nome della causa dell’addio, l'ex tronista Mara Fasone, che comunque dal canto suo ha smentito di essere coinvolta nella faccenda.Oggi però Soleil dal suo account instagram, attraverso le stories, ha regalato invece un’immagine di coppia felice col suo Jeremias, con cui è andata a convivere. In uno scatto infatti si vedono le mani dei sue fidanzati con la scritta: primi passi nella nuova casa.Seguono poi romantiche foto di loro che dormono o si divertono e un post particolare che sembra far riferimento alla situazione. Lo scatto vede Solei col dito davanti alle labbra per imporre il silenzio, seguito dalla didascalia: “La fondamentale regola delle 10P. Prima Pensa Poi Parla Perché Parole Poco Pensate Portan Pena”.