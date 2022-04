Jeremias Rodriguez, dopo l'Isola scoppia a piangere in aeroporto: ecco il motivo

Jeremias Rodriguez torna in Italia dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi e si commuove quando rivede all’aeroporto la fidanzata Deborah Togni.

Jeremias Rodriguez, il ritorno dall'Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez ha concluso la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022 abbandonando il reality condotto da Ilary Blasi, rinunciando di continuare a confrontarsi con gli altri naufraghi su Playa Sgamada. Il fratello di Belen aveva fatto infatti sapere di non amare il mondo dei reality, nonostante questo sia il suo terzo tentativo, e di voler lasciare l’Honduras per tornare dalla famiglia e dalla fidanzata Deborah Togni. Proprio lei ha condiviso da Instagram un video in cui si vede il suo incontro con Jeremias appena sceso dall’aereo dopo l'avventura in Honduras, che appena la vede scoppia in lacrime commosso per poi baciarla teneramente.

Le parole del papà Gustavo

Ha recentemente parlato dell’abbandono di Jeremias Rodriguez dall’Isola anche il padre Guastavo, che ha partecipato in coppia con lui: «Posso dire – ha spiegato - che rispetto la decisione che ha preso. Se la sua è stata una strategia non me ne sono reso conto nemmeno io. Sono capace di andare da solo avanti, non è un problema per me, tutta la mia vita è stata così. È arrivato qui su Playa Sgamada, me lo aspettavo perché era un po’ preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui. Quando parlo della mia famiglia non riesco a contenere le emozioni. Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente Russo, Lory Del Santo. Però il gioco è così, tutto cambia».

