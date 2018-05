Jeremias e il "flirt" con Giulia De Lellis: «Le ho scritto, lei mi ha risposto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO –sembra preferire le coinquiline del Grande Fratello Vip. Durante il reality infatti il fratello di Belen, in casa con la sorella Cecilia, si era avvicinato ad Aida Yespica che nel mentre veniva lasciata in diretta dal fidanzato. Ora, single da tempo, sembra che Jeremias abbia un debole per un’altra compagna d’avventura, l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” (ed ex di Andrea Damante): “Tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Jeremias Rodriguez, l’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, si starebbe trasformando in qualcosa di ben più profondoDopo a rottura improvvisa tra l’influencer romana e l’ex tronista – aveva svelato “NuovoTv” - pare che il fratello di Belen sia diventato un punto di riferimento per Giulia”.Le cose sembrano essere confermate dal diretto interessato: “Le ho scritto io per primo un messaggino e lei mi ha risposto – ha fatto sapere a “Nuovo” - Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà…mi dovete dare tempo”.Con l'arrivo di Giulia è cambiato anche il suo rapporto col telefonini: “È vero: non rispondo mai, nemmeno se mi chiama mia madre. Ma con Giulia sono stato io a mandare il primo messaggio. Se mi interessa qualcosa, cambio. Quando le mando messaggi ricevo sempre le sue risposte. Ancora non ci siamo visti”.