Jennifer Lopez regina sexy degli Oscar della musica: performance hot con Maluma

Jennifer Lopez regina sexy degli AMA. Come il partner di performance musicale - il cantautore colombiano Maluma - sia riuscito a mantenere la calma se lo sono chiesti tutti gli spettatori degli American Music Award, svoltisi ieri notte (22 novembre 2020) al Microsoft theater di Los Angeles.

Uno show del tutto diverso dal solito - causa pandemia - che ha messo insieme per tre ore, e premiato, le star della musica statunitense. Tra inevitabili stravaganze e performance live, il premio (non censito) del momento memorabile - leggi anche il più hot - è spettato senza dubbio a J.Lo che, a 51 anni, ha “detto la sua”.

Inguainata in un body nero attillatissimo e semi trasparente ha cantato “Pa’ Ti” e “Lonely” insieme a Maluma, inerpicandosi su un tavolo al quale lui era seduto e non prima di aver ballato a luci soffuse "stirandosi" felinamente su una sedia. L’informazione che entrambe le canzoni facciano parte del film “Marry Me”, che interpretano insieme, in uscita a maggio 2021 negli Usa, è stata recepita molte ore dopo; una volta digerita la sexy performance.

L’eccellenza crea invidia, però: subito dopo la performance i twittaroli più acuti si sono scatenati paragonando - i più in peggio, secondo il sito TMZ che ha selezionato i tweet più significativi - la performance di J.Lo a quella di Beyoncé ai Grammy award del 2014.

Troppi particolari in comune: il ballo sulla sedia, le luci soffuse, i capelli umidi, body nero da sballo. Che sotto sotto, la splendida J.Lo nutra invidia per Beyoncé?

