Jennifer Lopez, diva capricciosa: «Licenzia tutti i ballerini nati sotto il segno della Vergine»

Amata da tutto il mondo, Jennifer Lopez è considerata una diva. E come tutte le dive ha i suoi pro e contro, e le sue manie. Sotto i riflettori del gossip ormai da mesi per l'amore ritrovato con Ben Affleck, che ha sposato recentemente, JLo si è resa protagonista di una scelta piuttosto bizzarra. Sembra, infatti, che la star abbia deciso di licenziare di punto in bianco tutti i ballerini sotto il segno zodiacale della Vergine, dopo un’intera giornata di audizioni per un suo concerto.

Il gossip

A raccontare tutto è l’ex star di Glee Heather Morris, intervenuta nel corso del podcast Just Sayin’ con Justin Martindale. A quando pare l’attrice avrebbe sentito dire che JLo abbia tagliato fuori i ballerini in audizione per il suo tour soltanto perché appartenenti al segno della Vergine. Dopo un’intera giornata di lavoro, la diva avrebbe riunito il corpo di ballo, chiedendo di alzare la mano a tutte i nati sotto il segno della Vergine per poi invitarli a fare i bagagli.

I motivi

Secondo alcuni fan, questa scelta sarebbe legata all'ex marito, Marc Anthony, che è del segno della Vergine. Una ripicca dunque? Non ci sono spiegazioni, fatto sta che la situazione ha suscitato molti rumors. The Mirror ha provato a contattare i rappresentanti della diva per un commento, ma al momento senza alcuna risposta.

D’altronde JLo sta vivendo un periodo da favola, dopo le doppie nozze con Ben Affleck. La coppia è in luna di miele in Italia e sta visitando la zona del Lago di Como, dove è ospite di George Clooney. Sono stati paparazzati a Milano, durante uno shopping sfrenato su via Montenapoleone, poi a Maneggio in provincia di Como, dove sono stati avvistati fare la fila nella gelateria ‘La Fabbrica del Gelato’ come una qualsiasi coppia di innamorati.