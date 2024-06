Jennifer Lopez cancella il tour negli Usa «per stare con i figli». I rumor sul matrimonio in crisi con Ben Affleck

La cantante statunitense Jennifer Lopez cancella il tour 'This Is Me' previsto negli Stati Uniti. Lo ha annunciato 'Live Nation' spiegando che J.Lo «si sta prendendo del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici stretti».

Jennifer Lopez cancella il tour

Jennifer Lopez, classe '69, si è rivolta ai suoi fan attraverso la sua newsletter 'On the Jlo', scrivendo: «Sono completamente addolorata e devastata per avervi deluso. Sappiate che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario. Prometto che mi farò perdonare e che saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo così tanto. Alla prossima volta».

I retroscena

Tutto ciò avviene tra le speculazioni sul suo matrimonio con l'attore Ben Affleck e le voci sulle scarse vendite di biglietti per il tour. Il tour era stato organizzato in occasione dell'uscita del suo nono album 'This Is Me. Now' e avrebbe dovuto iniziare a Orlando il 26 giugno. Live Nation ha rassicurato i fan che verranno automaticamente rimborsati in un comunicato.