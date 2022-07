Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: il matrimonio lampo a Las Vegas, gli abiti, le foto

Nozze a Las Vegas per Ben Affleck e Jennifer Lopez. La notizia è stata anticipata dal sito Tmz, che ha riferito dei documenti registrati in Nevada da cui risulta che le due stelle hollywoodiane hanno ottenuto una licenza di matrimonio e avrebbero pronunciato il fatidico 'sì', per poi essere confermata dalla stessa sposa in una newsletter inviata ai fan.

Una foto tra le lenzuola pubblicata tra le storie e sul profilo Instagram che rimanda alla homepage del sito per restare aggiornati su tutte le novità che riguardano Jennifer Lopez, e qui la sorpresa: il matrimonio che i fan stavano aspettando è realtà. Parola della signora Jennifer Lynn Affleck, che scrive: «Hanno ragione quando dicono ‘tutto quello di cui hai bisogno è l’amore’. Siamo grati di averne in abbondanza. Una meravigliosa nuova famiglia con 5 bambini stupendi e una vita fantastica. Basta aspettare e puoi trovare il momento migliore della tua vita in un drive through a Las Vegas a mezzogiorno e mezzo nel tunnel dell’amore, con i tuoi figli e quello con cui trascorrerai il resto della tua vita. – ha concluso la cantante di On The Floor – L’amore è una cosa grandiosa, forse la migliore, e vale la pena aspettarla. Con tanto amore Jennifer Lynn Affleck».

Il grande ritorno

La notizia del fidanzamento ufficiale tra i due risale ad aprile. La coppia è tornata insieme dopo 18 anni facendo sognare, andati letteralmente in delirio. Jennifer Lopez è stata sposata tre volte, l'ultima con il cantante Marc Anthony dal 2004 al 2014, con il quale ha due figli. Ben Affleck è stato sposato con la collega attrice Jennifer Garner dal 2005 al 2018 e la coppia ha tre figli.