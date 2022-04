Jennifer Lopez e Ben Affleck, matrimonio in vista? JLo paparazzata con l'anello di fidanzamento al dito: il gossip si accende

Quando parliamo dei Bennifer non si può non sognare. Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo essersi lasciati nel 2005, sono tornati insieme. E stavolta fanno sul serio. Sull'anulare della mano sinistra di JLo spunta un diamante. La popstar è stata paparazzata dal sito Tmz mentre fa acquisti in compagnia della figlia Emme. Una passeggiata tranquilla mentre visita un magazzino di mobili per la casa a Culver City, ma è proprio lei (inconsciamente) ad offrire lo scoop: il diamante al suo dito è impossibile da non vedere. Nonostante la foto non sia stata scattata da vicino il diamante brilla.

JLo e Ben Affleck, matrimonio in vista?

Le immagini non lasciano spazio a dubbi: il matrimonio è alle porte. E a rivelarlo è proprio JLo mentre passeggia con la figlia a caccia dei mobili perfetti per la nuova casa, da 55 milioni di dollari, di recente acquistata dai Bennifer per andare a vivere insieme. Come sottolinea TMZ, nella foto successiva, quando esce dal negozio e si accorge dei fotografi, Jennifer Lopez gira l'anello, provando a nascondere l'anello, ma ormai il "danno" era fatto.

E i romantici tornano a sognare a occhi aperti. E stavolta potrebbe essere la volta buona per Jennifer.

La storia dei Bennifer

Una storia fatta di 4 Si Lo Voglio quella della Lopez e due quasi Yes I Do. Nel luglio 2003, arriva per JLo la proposta di matrimonio di Ben: un solitario rosa da capogiro di 6,10 carati per un valore stimato di 1,2 milioni di dollari. Qualcosa però sembra andare storto nel 2004 perché nello stupore generale Ben e Jennifer si lasciano, pur continuando a rimanere buoni amici. Nessuno svelerà mai la ragione di questa rottura, ma qualcuno vocifera che Ben non si sentisse pronto per il grande passo, che compirà invece un anno più tardi con Jennifer Garner da cui avrà tre bambini, prima di separarsi nel 2015 e cadere in una drammatica dipendenza, da cui si riprenderà solo anni dopo. Nel frattempo anche JLo guarda oltre. Dal 2016 al 2021 si lega all'ex sportivo Alexander Rodriguez. I due erano pronti a convolare a nozze quest'anno, ma anche in questo caso il matrimonio, che sarebbe stato il quarto per la pop star, si traduce in un nulla di fatto. Ora Ben ci riprova, sarà la volta giusta?

