Jennifer Lopez e Ben Affleck verso il divorzio? La risposta della cantante e la rivelazione dell'amico in comune con Cristiano Malgioglio

Jennifer Lopez e Ben Affleck si starebbero separando e le voci sul loro possibile divorzio si rincorrono ormai da settimane. Ovviamente, nessuna delle due star hollywoodiane si è mai espressa riguarda alla questione ma la popstar si è sbilanciata con un giornalista che deve averla alquanto infastidita. Secondo fonti vicine alla coppia, poi, l'ex moglie di Affleck, Jennifer Garner starebbe cercando di convincere Affleck a far funzionare il matrimonio tra l'attore e la cantante. Inoltre, Dagospia riporta anche la testimonianza di Cristiano Malgioglio in merito alla vicenda.

La risposta di JLo al giornalista

Come riporta Page Six Jennifer Lopez ha preso parte alla conferenza stampa del nuovo film "Atlas" che la vede protagonista. A un certo punto, il giornalista Perez Hilton le ha chiesto se le voci sul divorzio da Ben Affleck siano vere o meno e lei avrebbe risposto così: "Lo sai bene".

Una risposta che Perez Hilton ha commentato dicendo: «"Lo sai bene"... meglio di così! Quindi non dobbiamo credere alle voci? Oppure "Tu lo sai bene", nel senso che non è opportuno fare domande sul gossip alla conferenza stampa di un film? Forse questa è l'ipotesi più plausibile ma restiamo in attesa di novità».

La rivelazione di Cristiano Malgioglio

Dagospia, poi, ha aggiunto un altro particolare e ha scritto: «Cristiano Malgioglio fa sapere che un amico della coppia, un ballerino americano, gli ha confidato un fatto: le voci di crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero infondate e aggiunge che l’attore sarebbe sempre più vicino alla sua donna: segue persino le prove dei concerti che Lopez sta preparando».