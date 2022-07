Jennifer Lopez, l'abito da sposa è riciclato: l'ha usato in un suo film

«Quando l'amore è reale, l'unica cosa che conta nel matrimonio è l'un l'altro e la promessa che facciamo di amarci»: l'essenziale per la neosposa Jennifer Lopez è tutto qui. E pazienza se l'abito che ha scelto per dire sì a Ben Affleck è rimasto in giacenza nel suo enorme guardaroba per due decenni. Proprio così: il "vestito" per eccellenza è un vintage, ma non è finita qui. Secondo quanto affermato dalla stessa signora Jennifer Lynn Affleck nella mail inviata ai fan per annuciare le avvenute nozze, si tratta di un costume di scena indossato in uno dei suoi film.

Non è certo la prima volta che J-Lo veste l'abito bianco: nella vita reale è stata sposata tre volte, l'ultima con il cantante Marc Anthony dal 2004 al 2014. E sono molti di più i matrimoni per fiction che in queste ore i fan stanno rivedendo per capire a quale set appartenga l'abito scelto per il matrimonio a Las Vegas. Di sicuro non si tratta del pomposo abito sfoggiato nell'ultimo film, Marry Me, dal peso di circa 40 chilogrammi.

La memoria (e il player) deve andare indietro fino al 2001, anno di "The Wedding planner" (in italiano "Prima o poi mi sposo") per ritrovare qualcosa di simile all'abito che Jennifer Lopez sfoggia nel video pubblicato sui social dal suo hair stylist: smanicato e dall'ampia gonna a ruota. Caso vuole che il 2001 sia anche l'anno del suo primo incontro con Ben Affleck. Coincidenze?

Ma i più attenti non avranno potuto fare a meno di notare che quello del video non è lo stesso abito che la sposina sfoggia nelle foto alla Little White Wedding Chapel. Di quello si hanno informazioni certe: si tratta di un modello con spalle scoperte di Zuhair Murad della collezione da sposa primavera 2023. Spalle scoperte, maniche e corpetto decorati in pizzo floreale, l'abito drappeggia elegantemente la figura prima di toccare il pavimento.