Jay-Z e Beyonce, red carpet a sorpresa per la serata di apertura del London Film Festival

Jay-Z e Beyonce hanno fatto un'apparizione a sorpresa sul red carpet per la serata di apertura del London Film Festival per supportare il nuovo western di Idris Elba e Regina King The Harder They Fall. Il rapper, produttore del film Netflix è apparso con la moglie sul tappeto rosso e la stessa Beyonce ha immortalato il momento con alcuni scatti poi condivisi sui social.

La coppia non andava a Londra da diversi mesi a causa della pandemia di Covid-19. I due sono stati in Europa alla fine dell'estate, godendosi un po' di relax navigando intorno al Mediterraneo sul superyacht di Jeff Bezos con i loro tre figli. Intervistato sul red carpet Jay-Z ha detto di essere orgoglioso di far parte di un film che rappresentava la comunità nera.The Harder They Fall racconta una storia di fantasia basata su personaggi della vita reale e cowboy neri della storia americana. Includono il fuorilegge Rufus Buck, interpretato da Idris Elba, Treacherous Trudy Smith, interpretato da Regina King, Stagecoach Mary, interpretato da Zazie Beetz, e Nat Love, interpretato da Jonathan Majors.

