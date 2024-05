Sinner, la nuova fiamma è Anna Kalinskaya? I due avvistati in un ristorante di Parigi dopo la rottura di Jannik con Maria Braccini

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo a Parigi in occasione del Roland-Garros dove potrebbe diventare numero 1 al mondo e superare quindi Novak Djokovic in cima al ranking Atp. Dopo il recente infortunio all'anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali BNL D'Italia a Roma, l'altoatesino ha voglia di rifarsi e di tornare a splendere.

Nuova fiamma per Sinner?

L'azzurro si trova già a Parigi per prepararsi al Grande Slam francese. E si sa, Parigi è la città dell'amore: infatti Sinner è stato avvistato a cena insieme alla collega tennista Anna Kalinskaya che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Nella serata di mercoledì i due sono stati visti insieme alla Langosteria dello Cheval Blanc, come riportato da Dagospia. Jannik si trovova in un lussuoso ristorante con vista sulla Tour Eiffel. La Kalinskaya si sarebbe concessa qualche bicchiere di vino, Jannik invece, solo acqua, dovendo tornare in campo nei prossimi giorni per il grande appuntamento della stagione.

Sinner si è da poco lasciato con Maria Braccini, influencer 23enne che spesso è stata vista con il tennista altoatesino a San Siro, in occasione delle partite del Milan. La grande esposizione social da parte della ragazza italiana non avrebbe fatto piacere a Jannik. Inoltre, proprio la nuova fiamma Anna sarebbe una delle cause della rottura tra Sinner e Maria. Anna Kalinskaya è anche lei una tennista.