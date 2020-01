Janet Jackson mamma felice a 53 anni. La cantante ha pubblicato su Instagram una foto di tre anni fa, quando era ancora in attesa del figlio Eissa. L'occasione è stata quella del compleanno del bambino, nato il 3 gennaio 2017, pochi mesi prima della separazione tra la cantante e l'ex marito Wissam Al Mana. . La cantante ha pubblicato su Instagram una foto di tre anni fa, quando era ancora in attesa del figlio Eissa. L'occasione è stata quella del compleanno del bambino, nato il 3 gennaio 2017, pochi mesi prima della separazione tra la cantante e l'ex marito Wissam Al Mana.

Tre anni fa oggi Dio mi ha benedetto, a 50 anni, con il dono più grande di tutti. Il mio bambino!

a scritto nella didascalia.

In un'intervista rilasciata a novembre, Janet Jackson ha parlato della "pazienza" necessaria per prendersi cura di un bambino.

Non ho mai creduto di essere così paziente come lo sono in realtà

. Da quando mi sveglio a quando vado a dormire ogni cosa riguarda

», h«Buon compleanno tesoro. La mamma ti ama più di ogni altra cosa in questo mondo!».», ha spiegato la cantante a un programma radiofonico australiano. «Nella mia vita è al primo posto», ha concluso la super mamma.