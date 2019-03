Jeremias Rodriguez in lacrime: il fratello di Belen soccorso dai compagni

di Emiliana Costa

Il fratello di Belen e di Cecilia avrebbe avuto un momento down e sarebbe scoppiato in lacrime. In soccorso sono arrivati gli altri naufraghi, primi fra tuttiMa ecco cosa è successo.Jeremias sarebbe scoppiato in lacrime per la. «Mi manca la famiglia, mi manca il mio piccolo Santi (il figlio di Belen e Stefano De Martino, ndr). Quando tornerò a casa, i grandi saranno sempre uguali mentre i piccoli crescono in fretta e cambiano. Non parlavo mai di questi miei momenti. Adesso ho imparato a lasciami andare», avrebbe spiegato Jeremias.Il fratello di Belen aveva già avuto un momento di tristezza,Ora la mancanza di casa. Ma il clan Rodriguez è tutto con lui.