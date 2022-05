Isola dei famosi, Mercedesz Henger accusata dall'ex Lucas Peracchi: «La sua famiglia mi ha creato problemi»

Lucas Peracchi tornato alla ribalta. L'ex di Mercedesz Henger, ed ex tronista di Uomini e Donne, ha ripreso a parlare della fine della sua storia d'amore con la naufraga. Alla rivista Nuovo Tv aveva dichiarato: «La sua famiglia mi ha creato tanti problemi. Non c’è stata la massima correttezza nei miei confronti. Purtroppo si sono comportanti male con me. Preferisco non fare più parte dei loro intrighi. Finalmente sono rinato».

APPROFONDIMENTI L'INCONTRO Fedez e Rovazzi si rivedono dopo anni: ecco come è andata

Can Yaman cambia casa a Roma e sbotta sui social: «Non ce la faccio più con stalkeraggio»

La relazione è durata tre anni, e per lui, Mercedesz aveva lasciato Roma e si era trasferita a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, dove il modello e personal trainer è nato e cresciuto.

Oggi Lucas e Mercedesz non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. A pesare sul loro rapporto sono stati anche i problemi con la famiglia Henger (un caso più volte affrontato nel salotto di Barbara d’Urso).

Lucas Peracchi ha ribadito che lui e Mercedesz Henger sono due persone diverse, con stili di vita completamente differenti. «Al mio fianco ho bisogno di una donna con la "d" maiuscola. In questo periodo sto bene così e mi sto godendo la mia vita da single».

Il personal trainer ha ricevuto un’offerta molto particolare dall’America: girare un film a luci rosse. E' probabile che il profilo OnlyFans di Lucas Peracchi non sia passato inosservato e qualcuno ha fatto girare un breve video del ragazzo che ha così ricevuto questa proposta ad alto tasso erotico. Ma Lucas ha voluto rifiutare e dedicarsi al suo lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA