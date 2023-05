Isola dei Famosi, lite furiosa tra Pamela Camassa e Gian Maria Sainato. I fan insorgono: «Ha rotto le pa**e»

Non sembra esserci pace per Gian Maria Sainato all'Isola dei Famosi. Il giovane modello campano si è trovato nuovamente coinvolto in una lite dai toni molto accesi, stavolta con Pamela Camassa. Ma cosa è successo?

Cosa è successo?

Ieri, 14 maggio, sembrava essere una giornata tranquilla in Honduras, quando Pamela Camassa ha posto una domanda, all'apparenza innocua, a Gian Maria. «Ieri hai mangiato il riso tu? Ah si? Avresti potuto condividerlo», tuona Pamela.

La naufraga ha recriminato a Gian Maria di non aver condiviso la sua porzione di riso, dopo che aveva magiato anche l'omelette.

La reazione del naufrago campano non si è fatta attendere.

«Non è una regola del gioco condividere!». Ma lei si difende dicendo che era semplicemente una domanda.

Pamela recrimina Gian Maria per non aver ceduto la sua porzione di riso anche dopo aver mangiato l'omelette! 🍳🍚 #Isola pic.twitter.com/FwXfrDaumR — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 14, 2023

La reazione del web

Il web è insorto per difendere Gian Maria che sembra non riucire a trovare pace in questi giorni, a seguito di continue incomprensioni con gli altri naufraghi.

Ma basta con questa crociata contro Gianmaria!!! Che vergogna — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) May 14, 2023

Riuscirà Gian Maria a trovare un equilibrio? Intanto i fan fanno il tifo per lui.