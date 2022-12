Fedez: «Io e Chiara Ferragni abbiamo detto no ai soldi del Qatar. Ecco perché». Poi la stoccata agli influencer

Quella di Fedez e Chiara Ferragni ai Mondiali di calcio in Qatar non è un'assenza casuale. Il rapper e l'imprenditrice digitale hanno rinunciato a volare in Medio Oriente in virtù di una scelta precisa che ha a che fare con quelli che sono i loro valori. A farlo sapere è stato proprio Fedez durante una diretta Instagram in cui ha spiegato come sono andate le cose.

I Ferragnez rinunciano ai Mondiali

«Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no», ha detto il marito di Chiara Ferragni, che non ha esitato a esprimere quello che pensa degli influencer accorsi in Qatar: «Vedere fashion icon mette un po’ tristezza». Quella dei Ferragnez è una scelta ben precisa, e ha a che fare con i valori che seguono nella vita pubblica, ma soprattutto nel privato: «Si parla tanto di diritti e poi... anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me».