L'influencer bigama ha due mariti (e un figlio da ognuno): «Così mi hanno salvato dalla depressione»

Prendersi cura della salute mentale dovrebbe essere nella nostra lista di priorità, tuttavia, il metodo ideale per farlo può variare completamente a seconda della persona. Lo ha dimostrato Lary Ingrid, detta Larissa, influencer brasiliana che sostiene di essere uscita dalla depressione grazie al poliamore. La 27enne bigama ha parlato pubblicamente sui social network e in diversi programmi televisivi della sua relazione simultanea con Ítalo Silva, 25 anni, e João Víctor, 18 anni, con i quali ha rispettivamente una figlia e un figlio.

Il triangolo amoroso

Tutto è iniziato otto anni fa, quando Ingrid e Silva hanno iniziato una relazione. Sebbene all'inizio fosse monogama, qualche tempo dopo decisero di aprire il loro amore a terzi. Fu allora che apparve Víctor, un amico d'infanzia di Ingrid. Il ragazzo inizialmente era riluttante a uscire con qualcuno che avesse già un partner, ma alla fine ha accettato il triangolo amoroso. Victor ha assicurato al New York Post che «desiderava già stare con lei, ma mi ha fatto capire che non sarebbe mai successo se non a queste condizioni. E allora ho accettato».

L'antidoto alla depressione

Ma la storia a tre non è tutta rose e fiori: i due uomini non hanno ancora del tutto accettato l'idea di "condividere" una donna. «Quando ci sentiamo gelosi, ne parliamo e si risolve», confessa Silva. Per quanto riguarda Ingrid, invece, la relazione poliamorosa ha avuto un effetto esclusivamente benefico sulla sua vita, salvandola dalla depressione: «Non ho più tempo per essere depressa, loro sono i miei 'mariti'», aggiungendo che è fantastico avere due uomini che lavano i piatti e puliscono la casa per lei. Inoltre, Larissa ha detto che non esclude che al trio possa unirsi un altro elemento.