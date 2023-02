Aurora Ramazzotti, gravidanza infinita: «Sto malissimo», ma non è come sembra e lei ride

Aurora Ramazzotti è ormai (quasi) arrivata al termine della sua gravidanza che sui social viene definita "infinita" dagli utenti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, a breve, dovrebbe partorire e tutti i suoi fan non vedono l'ora di dare il benvenuto al suo primo bambino. Nella sua ultima storia su Instagram, Aurora ha postato un'immagine molto divertente e infatti, anche l'influencer ci ha riso su.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Nella sua storia Instagram più recente, Aurora Ramazzotti ha postato un'immagine che recita: «La gravidanza di Aurora Ramazzotti è come l'offerta della Eminflex, ti dicono che sta finendo e invece non finisce mai». La foto è presa dal profilo Alpha Mom che pubblica tutte le opinioni delle future mamme o delle mamme che possiedono già esperienza con i bambini. Aurora ha commentato così l'immagine: «Sto malissimo» con tanto di risata. Effettivamente nei giorni scorsi, la speaker aveva spiegato il motivo per cui sembra incinta da un anno, semplicemente perché ha documentato tutto su Instagram e proprio per questo sembra che il momento del parto non arrivi mai. In realtà, Aurora è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza.

Le giornate di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha poi raccontato ai suoi fan che quando non pubblica storie o foto, non devono preoccuparsi perché si sta solo riposando dato che gli ultimi mesi sono i più faticosi: il pancione è ormai molto grande.