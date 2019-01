Ilona Staller, gaffe su Fb: «Addio er Monnezza, sono triste». Ma è morto da 2 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Può succedere di scoprire che è morto qualcuno che conosciamo, e di scoprirlo dopo qualche giorno, o dopo qualche settimana, persino dopo qualche mese. Ma quanto accaduto oggi ad, in arte, ex attrice hard e icona negli anni '80 (diventò anche deputata col Partito dell'amore), è qualcosa in più. La Staller questa mattina ha infatti scritto un post sul suo profilo Facebook dicendosi addolorata per la morte di un attore che lei conosceva.Peccato che l'attore in questione fosse Tomas Quintin Rodriguez, meglio conosciuto come, morto ormai da quasi due anni. «Sono molto triste della notizia della tua morte carissimo amico Thomas Millian - scrive Cicciolina - Sei stato un grande e fantastico attore oltre che un uomo meraviglioso! In lutto tutta l Italia tutto il mondo per la perdita di questo storico e meraviglioso persona, attore indimenticabile per sempre!! Riposa in pace». E in tanti ovviamente, tra i commenti, non hanno mancato di farle notare l'errore, anche in maniera poco gentile.