Ilary Blasi senza Totti, fuga sulla Muraglia cinese: «Una delle 7 meraviglie del mondo»

Prima di riprendere gli impegni lavorativi e dopo aver condotto, con successo, per la terza, volta, il Grande Fratello Vipha deciso di regalarsi qualche giorno di vacanza con un lungo viaggio, senza dimenticare di regalare uno scatto ai suoi fan sul social.Ilary Blasi infatti ha postato unache la vede rilassata e seduta sulla Grande Muraglia cinese, con uno zaino in spalla. La conduttrice, che è, ex calciatore e ora dirigente della Roma, ha aggiunto nella didascalia: “La Grande Muraglia Cinese… Una delle 7 meraviglie del mondo!”. La Muraglia infatti è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità nel 1987 mentre nel 2007 è entrata nella classifica delle sette meraviglie del mondo moderno.Insomma una piccola fuga (anche se di migliaia di chilometri) per Ilary Blasi che ultimamente ha rifiutato il timone di “La Sai L’ultima?” al fianco Teo Mammucari, con il quale ha già lavorato. Secondo gli esperti di gossip infatti la Blasi vorrebbe lasciare temporaneamente la tv per avere col marito Francesco Totti il quarto figlio dopo Cristian, Chanel e Isabel.