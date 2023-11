Ilary Blasi, Alessia Solidani è l'amica che organizzò il caffè con un altro uomo. Insultata sui social: «Bugiarda»

Alessia Solidani, 48 anni, è la figura chiave nella crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Amica, parrucchiera e confidente. Lei e Ilary si conoscono da quando erano adolescenti e entrambe sognavano di sfondare. Proprio Alessia avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e l'uomo del caffè (che sarebbe il personal trainer Cristiano Iovino) di cui Ilary parla nel documentario "Unica". Totti l'ha sempre indicata come una delle principali responsabili della crisi (e rottura) tra lui e Ilary. E sui social qualcuno la critica: «Quanti soldi ti ha dato Netflix per raccontare tutte queste bugie?». La conduttrice ha parlato di Alessia come una delle sue più care amiche. Ma chi è l'hairstylist al centro della bufera?





Il messaggio scoperto da Totti

Come ricordato anche da Ilary Blasi nella serie, Francesco Totti durante una serata, in presenza proprio di Alessia Solidani ha chiesto di poter vedere il cellulare, che mostrava proprio una chat tra le due che coinvolgevano un altro ragazzo. Da qui i malumori nella coppia. L'ex Capitano della Roma ha raccontato la sua versione dei fatti, ricostruendo le tappe della crisi, iniziata a suo dire già nel 2016: così è arrivato a citare Alessia Solidani. «Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Era Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica».

L'appuntamento a Milano

La parrucchiera, racconta Blasi, contatta il giovane del mistero e gli propone un pranzo o un caffè al Mandarin, riferendosi a un locale del Mandarin Oriental Hotel Group, lussuoso gruppo di gestione e investimento alberghiero nato a Hong Kong.

Il caffè raccontato da Ilary

Con resort, hotel e residenze di lusso. Il ragazzo chiede un posto «più protetto» e rilancia con un caffè a casa sua, non lontana dalla stazione Centrale. Le due accettato, attivando così la spirale di sospetti di Francesco Totti. Che non riesce proprio a vedere in quell’appuntamento solo un caffè tra amici.

«Gli diciamo che non abbiamo mai incontrato questo ragazzo. È una bugia ma lui era arrabbiato», rivela Blasi. Precisa, però, che l'incontro al quale i messaggi facevano riferimento era stato organizzato solo per curiosità: "Abbiamo fatto un po' le cretine. Questo ragazzo faceva una vita particolare e ci incuriosiva ma lo abbiamo visto solo per 40 minuti a casa sua, che era vicina alla stazione dalla quale avremmo dovuto prendere il treno". I messaggi – sia vocali che di testo – che Ilary mostra e riproduce di fronte alla telecamera sembrano confermare la sua versione. Solo un caffè innocente. Netflix bippa il nome dell'uomo in questione ma l'audio risulta chiaro lo stesso e il nome sembrerebbe essere quello di un certo "Cristiano".

Come replicò la Solidani

La stessa Solidani in passato ha avuto diverse richieste per potersi difendere, ma ha deciso di farsi da parte: «Sono stata messa in mezzo pubblicamente, ma sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco. Non ho nulla da nascondere. Dico solo che la verità prima o poi uscirà fuori».

Chi è

Hair stylist, madre di due figli e sposata con l'imprenditore Ettore Pinaroli, Alessia Solidani è la parrucchiera delle vip. Da Sabrina Ferilli a Michelle Hunziker, Katia Pedrotti a Violante Placido, sono tante le donne della televisione italiana ad affidarsi a lei. Ha cinque saloni attivi a Roma e con Ilary ha stretto un rapporto di amicizia consolidatosi negli anni: è lei l’artefice di molti look della conduttrice che spesso la immortala nelle sue Storie di Instagram. Ma quando si sono conosciute le due? L’amicizia nasce da molto tempo fa quando Ilary aveva appena 19 anni e Alessia 7 in più. Entrambe erano agli inizi con Ilary che sognava il mondo dello spettacolo e Alessia aveva un salone da parrucchiera sulla Portuense a Roma.