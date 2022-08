Ilary Blasi dopo le vacanze torna a Roma (ma non da Totti). «Ecco a chi darà la sua prima intervista»

Ilary Blasi torna a Roma, ma non da Totti. La showgirl è ormai al centro del gossip estivo più chiacchiera del momento. La separazione Totti-Ilary è diventata l'argomento più ricercato degli ultimi due mesi. I riflettori sul triangolo dell'ex capitano della Roma, dell'ex moglie e della nuova fiamma Noemi Bocchi è al centro delle cronache rosa e ogni giorni si alimenta di dettagli. L'ultimo viene proprio dal profilo Instagram di Ilary che ha pubblicato una foto davanti allo specchio mentre si fotografa in tenuta da viaggio: «Si torna a Roma» scrive in didascalia, comunicando ai fan il suo rientro nella Capitale.

La corsa alla prima intervista con Ilary Blasi è già cominciata. Sarebbero tante le televisioni che contendono la showgirl. A lanciare l'indiscrezione era stato per primo Dagospia, che si chiedeva: «La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?». E, ora, sembra che questa sarà la strada più percorribile delle altre, come testimoniano scatti pubblicati sul settimanale Chi. "Confidenze all'ora dell'aperitivo", recita la didascalia che immortala le due donne a Cortina d'Ampezzo, mentre passeggiano e si godono un aperitivo insieme. Questo incontro, secondo alcune interpretazioni (tra cui quella dello stesso magazine), potrebbe essere un possibile accordo per un'intervista, o meglio, per la prima che la conduttrice dell'Isola dei Famosi concederà dopo la separazione dal marito. Si attende l'ufficialità.

Spostamenti, rumors, paparazzate: i fan sono sempre più curiosi di sapere il motivo della fine della storia d'amore tra Totti e Ilary. Dopo il comunicato ufficiale di fine giugno, entrambi i protagonisti di quella che si può definire "Una soap opera" non hanno rilasciato altre dichiarazioni in merito. A mostrarsi sui social per prima è stata Ilary, in vacanza in Egitto con i figli. Poi, Totti, in vacanza a Sabaudia con Cristian, Chanel e Isabel. E ora che Ilary torna a Roma in molti si chiedono se incontrerà l'ex capitano della Roma, se ci sarà un confronto con Noemi o se tutto sfumerà, come il sogno di rivederli insieme. Fatto sta, che ogni minimo spostamento di entrambi è diventato motivo di attenzione mediatica altissima. Cosa succederà?