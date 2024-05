Ilary Blasi a Tokyo pizzicata da Ciccio Gamer mentre salta la fila: «Ammazza che str**a. Non possiamo fare sempre ciò che ci pare»

Quante possibilità ci sono di essere pizzicati a Tokyo mentre fai una foto con il famoso cane Hachiko da qualcuno che conosci? Se sei una persona normale, quasi nessuna, se sei Ilary Blasi, invece, non solo le possibilità aumentano, ma aumenta anche la percentuale che la tua foto venga pubblicata sui social, soprattutto se stai commettendo una scorrettezza. Ed è quello che è successo al famoso YouTuber Ciccio Gamer che ha documentato tutto. Ma andiamo con ordine.

Con un «video - denuncia» postato sui social, Ciccio Gamer ha spiegato cosa è accaduto mentre si trovava in vacanza in Giappone. Lo YouTuber ha raccontato di aver visto Ilary Blasi, in vacanza con il compagno Bastian, saltare un'intera fila di persone per fare una foto con la statua di Hachiko, simbolo di fedeltà.

Ilary Blasi bacchettata in Giappone da Cicciogamer face to face perchè ha saltato la fila per fare la foto con la statua di Hachiko. Il multiverso pic.twitter.com/msCNkCDRwj — trashbiccis (@trashbiccis) May 29, 2024

«Il suo comportamento non mi è piaciuto, le file vanno rispettate, poi è normale che i giapponesi ci vedano male, non possiamo fare sempre quello che ci pare, non siamo in Italia.

Che impertinente…Che str**za…Non è che te lo meriteresti eh, qua stiamo tutti in fila. Quando uno se la sente, se la sente….»

Lo You tuber era in fila con la sua compagna, ed entrambi sono rimasti davvero delusi dal comportamento della conduttrice, che dopo uno scatto veloce mostrando la lingua è scappata via. Ciccio Gamer ci ha tenuto però a precisare che il suo video non vuole innescare alcuna polemica: «però se c’è una fila va rispettata, soprattutto se stai in un Paese dove hanno delle cose serie e devi essere rispettoso».