Ilary Blasi ci dà un taglio: il nuovo look dell'ex di Totti dopo la vacanza in Africa

Anche Ilary Blasi non resiste. Nuova vita, nuovo taglio di capelli. L'ex moglie di Franceco Totti torna a Roma dalle vacanze in Africa e dà un taglio definitivo al suo look per voltare pagina definitivamente. Dopo la separazione dal campione giallorosso e la fuga dal clamore mediatico e dal gossip, per Ilary è tempo di affrontare la nuova vita da single e la prima tappa è dal parrucchiere.

APPROFONDIMENTI ROMA GIÀ SAPEVA Ilary Blasi furiosa, le foto di Totti e Noemi Bocchi non dovevano uscire: «Il patto era un altro» SI INSINUA IL DUBBIO Francesco Totti e Ilary Blasi, il ruolo di Alvin nella separazione: «Non è estraneo alla vicenda» IL VIDEO Totti, Sabrina Ferilli e la battuta sullo spogliarello a letto: «Lo faresti per me adesso?»

Proposta di matrimonio sul palco dell'Arena di Verona: Roberto Bolle diventa Cupido

Ilary Blasi cambia look

Ilary Blasi è tornata a Roma e, dopo aver incantato i fan tra completi a rete, foto in topless e storie hot, ha fatto visita al parrucchiere per rifarsi il look. Dopo averla lasciata lasciata alle prese con il rientro in Italia in versione casual con la felpa over maschile, oggi ritroviamo Ilary Blasi riprendere le sue normali attività quotidiane. E la prima cosa per iniziare la nuova vita era sicuramente quella di recarsi dal parrucchiere di fiducia per rinnovare il taglio di capelli. Da anni affida le sue acconciature ad Alessia Solidani ma, non avendo avuto la possibilità di far curare a quest'ultima la nuova pettinatura, si è rivolta a Federico, uno dei collaboratori della nota parruchiera romana. È stato proprio quest'ultimo a documentare la visita della conduttrice, immortalandosi in sua compagnia con tanto di didascalia «Beautiful».

Il nuovo taglio di Ilary

Lo stress degli ultimi giorni e la vacanza sotto il sole africano sono stati sicuramente uno stimolo in più per cambiare. Ilary Blasi non appena rientrata a Roma si è recata dal parrucchiere. E nonostante abbia deciso di non condividere niente sul suo profilo Instagram, a paparazzarla ci ha pensato proprio l'autore del nuovo taglio con un post che ha rivelato a tutti la sua nuova acconciatura.

Nessun taglio drastico e nessun colpo di testa estremo per la presentatrice, ha semplicemente ravvivato il colore biondo platino che da anni la contraddistingue. Ha poi optato per una piega extra liscia con la fila laterale, apparendo più raggiante che mai. E nonostante il periodo lasciato alle spalle sia stato sicuramente snervante, la fuga lontano da tutti e da tutto sembra aver giovato all conduttrice dell'Isola dei Famosi: Ilary non potrebbe essre più bella e solare, adesso la sua nuova vita può davvero iniziare.