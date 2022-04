Ilary Blasi, la sorella Melory ha trovato un nuovo impiego: ecco di cosa si tratta

Dopo la tempesta torna il sereno. Così, Melory Blasi, sorella di Ilary, che lo scorso febbraio aveva annunciato sui social di aver perso il lavoro, ora appare serena e riscattata. Melory era impiegata come ortottista in uno studio dopo la laurea nel 2012 in Ortottica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Nel 2015 ha conseguito una seconda laurea in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie all’Università di Tor Vergata. È poi entrata subito nel mondo del lavoro, ma nei primi mesi del 2022 è stata licenziata.

«Quando tutti pensano: è la sorella di… chissà quanto sarà raccomandata! Ma sei talmente raccomandata da essere disoccupata!» aveva detto in quella circostanza. Dopo un periodo lontano dal lavoro per dedicarsi alla figlia Jolie, nata nel 2021 dal marito Tiziano Panicci, ora Melory Blasi ha comunicato ai suoi 43.4 mila follower di Instagram di aver trovato un nuovo impiego.

La sorella di Ilary, infatti, ha detto che lavorerà sempre come ortottista. Un’occupazione che le porta via parecchio tempo durante la settimana per pensare alla sua bambina quotidianamente. Per fortuna può contare sul marito, che è un padre molto presente: «Il mio lavoro è sempre lo stesso: ortottista. Fortunatamente dopo tre mesi ho trovato un nuovo posto» ha spiegato Melory sul suo account privato.

