Ilary Blasi estrema, pronta a spiccare il volo con la figlia Chanel: mamma e figlia nel tunnel del vento

Ilary Blasi scatenata come non mai. Da quando la relazione con Francesco Totti è giunta al termine, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha passato molto tempo in compagnia dei parenti e dei figli, soprattutto con la 15enne Chanel Totti. Proprio come nella giornata di ieri che la conduttrice ha mostrato sui social di averla trascorsa in compagnia della figlia mezzana, prima con una seduta di paracadutismo indoor e dopo al teatro.

L'esperienza di volo di Ilary

Tra shopping e vacanze di lusso, Ilary Blasi si sta consolando così dal matrimonio giunto al capolinea. Ma la conduttrice ieri ha voluto provare un'esperienza diversa: il paracadutismo indoor, uno sport sempre più gettonato tra le celebrità che fa vivere una vera e propria esperienza di volo all'interno di un tunnel del vento. E a giudicare dall'emozione che trapela dalle storie di Ilary, per la conduttrice è stata la primissima volta.

La famiglia si è diretta in un noto centro sito in Via Cristoforo Colombo, a Roma. Prima il selfie allo specchio in compagnia della figlia Chanel con le tute specifiche addosso, poi una lezione di volo con l'esperta del luogo e infine... Ilary è pronta a spiccare in volo. Poi, la conduttrice ha ringraziato nelle storie lo staff per l'incredibile esperienza e si è diretta al Teatro Olimpico di Roma per assistere ad un horror show, in compagnia della figlia Chanel e di altre due amiche.