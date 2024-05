Ilary Blasi a Tokyo: le foto della vacanza in Giappone (senza Bastian Muller)

Ilary Blasi si è concessa una vacanza lontanissima dall'Italia e insieme ad alcuni amici è volata a Tokyo per trascorrere qualche giorno in una delle città più visitate del mondo. La conduttrice romana, che non è in compagnia del fidanzato Bastian Muller, sta raccontando il suo soggiorno in Giappone tramite diverse storie Instagram che posta durante la giornata. Le ultime immagini pubblicate sono piaciute davvero molto ai suoi follower che non vedono l'ora di scoprire qualcosa in più del suo viaggio.

Ilary Blasi a Tokyo

In questo periodo sono tantissimi i vip che hanno deciso di visitare il Giappone, in particolare modo Tokyo. Infatti, ultimamente, non solo Ilary Blasi è volata dall'altra parte del mondo, prima di lei anche Elena Santerelli, la migliore amica di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro e l'influencer Elettra Lastra.

I panorami e gli scorci che offre la città sono a dir poco "instagrammabili" e anche Ilary ne ha approfittato. Nelle sue ultime foto, la conduttrice indossa un paio di pantaloni cargo, un body bronzo e una giacca di pelle marrone, dietro di lei un distributore automatico giallo. I colori creano contrasto tra di loro e rendono la foto davvero molto luminosa. Gli scatti sono piaciuti molto ai fan di Ilary che si sta davvero divertento in Giappone.

Serata sushi

Nelle scorse ore, Ilary Blasi ha cenato in un ristorante di sushi insieme alla compagnia di amici e il cuoco era davvero molto simpatico: ha mostrato a tutti come assembla in modo perfetto il pesce per fare i roll e, poi alla fine, si è fatto versare del sakè proprio dalla conduttrice e ha gridato «Cin cin!».