Ilary Blasi, la figlia Chanel compie 12 anni. il dettaglio impossibile da nascondere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri è stata una giornata di festa inla secondogenita diha compiuto 12 anni e i genitori le hanno regalato una festa in grande stile in uno dei ristoranti romani più rinomati. Suentrambi hanno pubblicato gli scatti più belli del party. La conduttrice ha optato per un look molto casual e ha incantato i followers sfoggiando una semplice salopette di pelle nera su una camicia di jeans.Ilary ha i capelli raccolti in uno chignon e siede al fianco della figlia mentre le dà un bacio sulla fronte. Il momento è presumibilmente quello del taglio della torta, un bellissmo dolce a forma di cuore con fiori, macarons, fragole e candeline che riproducono il numero 12. «Auguri piccola donna. I love you», ha scritto la mamma nella didascalia. Non sono mancati gli scatti con il papà. Anche l'ex capitano della Roma ha fatto gli auguri alla sua principessa suanche una composizione di rose rosse e bianche che riproduce una C, l'iniziale del suo nome, Chanel ha scelto di festeggiare il suo compleanno indossando una t-shirt bianca e legandosi i capelli in una coda di cavallo alta. Un dettaglio non è passato inosservato ai followers: la somiglianza incredibile tra mamma e figlia.