Ilary Blasi contro Corona arriva la reazione di Belen Rodriguez

di Emiliana Costa

Ilary Blasi vs Fabrizio Corona, arriva la reazione di Belen Rodriguez. Durante la diretta di giovedì del Grande Fratello Vip è scoppiata la ormai nota bagarre tra la conduttrice e l'ex re dei paparazzi. Corona per la rabbia, dopo la trasmissione, avrebbe perfino distrutto il camper che gli aveva messo a disposizione Mediaset . E mentre fan e detrattori di Ilary e Corona si schierano da una parte e dall'altra, sarebbe arrivata la reazione di Belen.Pare, infatti, che proprio giovedì sera la showgirl argentina abbia iniziato a seguire su Instagram Fabrizio Corona e da lì sarebbe scoppiato il caso. Sui social Belen sarebbe stata attaccata dai fan, che avrebbero interpretato quel gesto come un endorsement all'ex fidanzato.La sexy argentina avrebbe smorzato la polemica, replicando così: «Fabrizio è un mio amico… Tutto qui! Devono sempre montare casi sul niente!!! Besitos». Ma come avrà preso il presunto endorsement Ilary Blasi? Staremo a vedere.