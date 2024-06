Ilary Blasi in crisi con Bastian Muller? «Nessuna foto insieme da giorni, lei è a Tokyo». Ma spunta un'indiscrezione

Le voci di crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembrano trovare una smentita. I due non stanno postando più foto insieme e non interagiscono nei post. Una "distanza" social notata dai fan e che aveva fatto crescere le voci di crisi, anche a causa del soggiorno di Blasi a Tokyo per alcuni impegni di lavoro. Tuttavia, secondo Repubblica, Blasi ha avanzato richiesta di sentenza parziale di separazione da Francesco Totti. In questo modo diventerebbe una donna divorziata già dal prossimo autunno.

L'indiscrezione che smentisce la crisi

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che posta anche una foto inviatale da uno dei suoi follower, Bastian ha raggiunto Ilary a Tokyo: nella foto si vede lui molto riconoscibile, mentre lei è di spalle. La coppia, quindi, sembra essere molto serena e tranquilla, nonostante i giorni di lontananza.