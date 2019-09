Ilaria Teolis e Colantoni, lite furibonda a U&d. De Filippi costretta a intervenire

di Emiliana Costa

Massimo Colantoni

,

Maria De Filippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilaria e Massimo si erano lasciati durante il falò di confronto dell'ultima puntata di. E dopo aver trascorso un'estate da single, i due si sono ritrovati faccia a faccia durante una puntata di Uomini e Donne, durante la quale sarebbero volate parole grosse.Come ogni anno, Maria De Filippi invita le coppie dell'ultima edizione di Temptation per far sapere al pubblico com'è andata a finire. E questa volta sarebbe scoppiata una bagarre. Come riporta il sito il Giornale, durante la registrazione della puntata, Massimo racconta di essere stato molto male dopo la rottura con Ilaria e di averla provata a rinconquistare. Lei lo avrebbe rifiutato, ma avrebbe comunque continuato a cercarlo per sapere come stava. Atteggiamento che avrebbe fatto infuriare Massimo.Il vocio del pubblico aumenta. In studio ci sono anche Javier e Giulio. Gli animi si scaldano.