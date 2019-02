Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: «Conosciuti dalla Balivo, ora ci sposiamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ci siamo conosciuti nello sgabuzzino di casa Balivo”, un incontro nella “sgabuzzino” di Caterina Balivo, poi l’innamoramento, un figlio e ora per, è arrivato il momento delle nozze.Il luogo del primo incontro non è stato un vero e proprio sgabuzzino: “Mi viene da ridere – ha spiegato Ilaria a “F” - perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto “Ah! Mi unisco”. Non ci siamo più alzati”.Il primo figlio Ettore è arrivato molto presto (“Si dopo tre settimane abbiamo sentito forte questo desiderio”) e ora stanno cercando di allargare la famiglia: “Di questo preferisco non parlare, anche per scaramanzia. Ma di sicuro prima o poi un altro figlio arriverà: amo le famiglie numerose”.Ora sono pronto per le nozze: “Sul figlio ho sentito di potermi fidare della mia intuizione. Però volevo un matrimonio cristiano, serio, importante. Ho voluto sposarmi con consapevolezza, perché molti matrimoni finiscono perché c’è l’idea che sarà perfetto per sempre come durante l’innamoramento, una fase totalizzante che non è però la vita reale. Non so gli altri, per noi è stato come essere sopra il mondo, per cui era impossibile gestire anche priorità di cibo e sonno”.