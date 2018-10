Con la Gregoraci il "wedding style" è un party su misura

di Maria Serena Patriarca

Finger food salati, tiramisù alle fragole e praline di cioccolato per il cocktail “wedding style” tutto dedicato alla bellezza dalle nuances rosa. E già: perché, in barba alla stagione piovosa che sta arrivando, la moda sposa per i mesi invernale si tingerà di sfumature primaverili nel colore delle rose, con l’aggiunta di un tocco oro. A tagliare il nastro e dare ufficialmente avvio al party, ieri sotto i flash dei fotografi, è stata la guest star della serata Elisabetta Gregoraci, che arriva vestita sposa su una Rolls Royce bianca.

Per l’occasione in via Cola di Rienzo sono stati chiamati Pino Ammendola, Milena Miconi, Vincenzo Bocciarelli (in completo da cerimonia per essere in target con l’happening), Selene Gandini, i modelli cubani Yosmany Larrea e Yanieska Lanbert, la cantante venezuelana Gisela Lopez, Irene Bossi. Pizzi, scollature, intarsi e ricami che evocano i petali di un fiore: sì, ma dorati, in omaggio all’atmosfera natalizia “golden”, così romantica per le future spose d’inverno. La Gregoraci si aggira ammirando i vestiti da sogno che fanno da cornice al drink inaugurale, scortata alla scoperta del nuovo atelier dalla padrona di casa, la stilista campana Maria Laurenza e dalla wedding planner Cira Lombardo, che ha curato gli allestimenti ispirandosi al concept del giardino segreto. Gli invitati fanno a gara per scattare un selfie assieme all’ex signora Briatore, che spopola su Instagram con più di 800mila followers: «Sono cintura nera di karate e ho un debole per il cioccolato», dichiara lei sorridente a chi le chiede quali siano le sue grandi passioni. Ma, da mamma, il figlio Falco (avuto da Briatore) rimane in testa a tutti i suoi pensieri, naturalmente. Cocktail esotici e tagliate di frutta fresca anche per Beppe Convertini, Antonella Salvucci, la mental coach Rita Tola, il direttore d’orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli, l’artista Ilian Rachov, Demetra Hampton, Lilian Ramos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA