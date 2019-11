Giuseppe Conte fa la spesa con la compagna Olivia: smentita la rottura tra i due, ma forse è una strategia

LEGGI ANCHE:

Comunque sia, la coppia è apparsa, all'indomani dell'uscita della notizia, ancora insieme: nelle immagini Conte, in giacca e cappotto, ma senza cravatta, appare complice e affettuoso con la giovane Olivia, in jeans e cappottino molto informale. Nessuna effusione particolare tra i due, anche se il premier si è lasciato andare a qualche gesto affettuoso, ma questo è dovuto alla riservatezza tipica dei loro caratteri. Resta quindi da vedere – e solo il tempo potrà dimostrarlo – se le voci di crisi siano state solo illazioni e, quindi, la coppia più riservata e cool della politica italiana continuerà a vivere la sua storia d'amore con l'abituale discrezione. Oppure se la famigerata ristrutturazione dei bagni di Palazzo Chigi, di cui ha parlato Dagospia, non sia stata un semplice lavoro di manutenzione, benché straordinaria, ma invece il preludio al trasloco di un premier ormai single.

Ultimo aggiornamento: 18:34

e la compagnaintercettati mentre fanno la spesa sotto casa di lei, tra gesti affettuosi ma discreti. Lo riveladopo l'anticipazione disecondo cui i due si sarebbero lasciati. Le Immagini pubblicate dal settimanale nel numero in edicola domani apparentemente smentiscono la crisi, ma il condizionale è d'obbligo perché qualcuno ha fatto notare che questa tempestiva “spesa anticrisi” in realtà potrebbe essere frutto di un'abile strategia di comunicazione, firmata dal portavoce di Conte,