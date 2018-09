Lewis Hamilton e la rapper Nicki Minaj, flirt a Dubai per la star della Formula 1

di Paolo Travisi

Galeotta fu una notte in quel di. Tra il pilota di F1e la rapperpare sia scoccata la scintilla. Passione o amore che sia, l'asso della Mercedes e la cantante sono stati avvistati in un paio di occasioni, in situazioni molto ravvicinate. In una il pilota è alla guida di un quad nel deserto di Dubai, entrambi con i caschi in testa, si sono scattati delle fotografie che hanno fatto il giro del web. Fin qui nulla di malizioso. Invece è la rapper originaria di Trinidad ad alimentare i rumors della rete, perché in un video sul suo profilo Instagram, si filma mentre balla con fare sexy, stretta in una tunica dal leopardato, mentre s'intravede riflesso in uno specchio, il pilota Mercedes uscire dalla camera da letto. Due indizi che fanno una prova e che confermano la frequentazione tra i due, già dai tempi della settimana della moda a New York.E poi ancora, il noto giornale inglese The Sun, ha scritto (e poi cancellato dal sito) che i due avrebbero fatto un bagno notturno di fronte al lussuoso Jumeirah Beach, con un piccolo particolare, che nel paese degli Emirati è punito con l'arresto. La rapper Nicki Minaj pare fosse senza vestiti. In ogni caso non sembra che i due abbiano intenzione di nascondersi, visto il tam tam sui social, men che meno la cantante che in un'intervista ha dichiarato di uscire contemporaneamente con due uomini. Lewis Hamilton avrebbe il 50% delle probabilità di essere uno dei due.