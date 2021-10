Ignazio Moser dimagrito 10 chili, che cos'ha? Lui: «Ascoltate la vostra mente, io non l'ho fatto purtroppo»

Qualche giorno fa aveva messo in apprensione i fan con il suo messaggio: «Ho dei piccoli problemi di salute che mi danno noia». Poi era tornato a spiegare ai fan di non aver ancora capito la natura del suo malessere, ma di attribuirlo a «un insieme di fattori fisici e psicologici». Adesso Ignazio Moser, figlio del campione di ciclismo Francesco Moser e compagno di Cecilia Rodriguez, ricompare su Instagram dimagrito di 10 chili ma con tanta voglia di ricominciare anche grazie all'amore della sua fidanzata. E a chi lo segue lancia l'appello: «Sento sempre più parlare di salute mentale ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quelo che dovete fare per gli altri».

L'amore con Cecilia

Ignazio e Cecilia, sorella di Belen Rodriguez, sono legati dal 2017 (quando si conobbero dentro la Casa del Gf Vip) dopo una breve pausa nell’estate 2020 sono tornati insieme e da allora sono inseparabili. Nella giornata di ieri sono stati ospiti del Festival dello Sport di Trento, dove sono arrivati mano nella mano. Ed è proprio lui a condividere una foto di loro due insieme con la didascalia «Amoreterapia». Sembra infatti che la showgirl argentina non lo lasci un attimo da solo.

Il dimagrimento improvviso

Appassionato sin da bambino di ciclismo grazie al papà, Moser inizia prestissimo a vincere le prime importanti gare. A 18 anni vince il titolo in inseguimento Juniores ai campionati italiani di ciclismo. Arrivano poi tanti altri grandi risultati come la Piccola Coppa Agostoni e il Gran Premio Polveri Arredamenti. Ignazio conquista anche il panorama sportivo internazionale, vincendo in Giappone lo Shimano Suzuza Road Race. Poi arriva la tv con il Gf Vip e l'Isola dei Famosi. Una vita piena di amore e successo fino all'improvvisa confessione sui social: "Sto male". Ignazio Moser ha scelto di pubblicare una foto nella quale appare davanti allo specchio evidentemente dimagrito. Dopo l’esperienza come naufrago dell’Isola dei Famosi, durante la quale aveva perso peso a causa della fame che si faceva sentire in Honduras, Ignazio Moser ricompare con 10 chili di meno. Nonostante questo, il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser, ha comunque scherzato su questa ennesima “trasformazione” del suo corpo.

