Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ci riprovano: pranzo in famiglia con Belen e Stefano De Martino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme. Dopo che il gossip aveva avanzato l'ipotesi di una possibile rottura tra i due, ecco che la crisi affrontata è ormai soltanto un ricordo. Nelle ultime ore rumors e indiscrezioni avevano parlato di un presunto tradimento da parte di Ignazio, ma la smentita categorica della coppia ha rivelato che la notizia fosse una fake news. Eppure qualcosa tra i due si era rotto. E solo un pranzo insieme a Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha riportato la pace nella coppia.

Dal pedinamento al brunch

Nonostante le smentite sulla rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, tutto faceva intendere, soprattutto sui social network, che la showgirl non fosse tranquilla. In una delle ultime storie pubblicat su Instagram trapelava una certa insicurezza da parte della showgirl. Mentre era in macchina alla guida, Cecilia ha ripreso il suo fidanzato col cellulare mentre corre per strada per fare un po' di sport. E in molti hanno avanzato il dubbio che Cecilia stesse pedinando Ignazio. Dopo tanto parlare, infatti, il gossip era convinto che l'ex ciclista trentino avesse tradito la bella Cecilia. Ma la sorella di Belen Rodriguez ha smentito con i fatti i tanti rumors scoppiati su di loro. Qualche giorno fa, infatti, in una storia su Instagram ha pubblicato una foto del suo Ignazio mentre dorme. Una tenera immagine che smentisce tutti i dubbi nati su una possibile crisi di coppia. E a riprova del sereno tornato tra i due ecco gli indizi social di un brunch a quattro in compagnia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Il pranzo scaccia crisi

Per i quattro la domenica è stata l'occasione per passare dei momenti spensierati in famiglia. Un pranzo scaccia crisi che si è svolto a casa dei due ex concorrenti del Grande Fratello che hanno da poco inaugurato un bellissimo appartamento sui tetti di Milano con tanto di terrazzo e ampi locali. Belen ai fornelli si occupa del cibo, mentre Stefano assaggia le pietanze, Cecilia si gode i nipotini e Ignazio si occupa della tavola. Il brunch della domenica va in onda in casa di Cecilia e Ignazio e il tutto è ben documentato sui social dei protagonisti. «Si vede che è arrivato qualcuno a portarmi da mangiare», dice ai follower Cecilia inquadrando Stefano De Martino che assaggia alcuni bocconcini. «Perché tu non vai al supermercato» aggiunge rivolgendosi a Ignazio che si giustifica: «Come non vado?». Un quadretto familiare che scaccia qualsiasi dubbio e sottolinea l'intesa tra i quattro. Che Belen abbia insegnato qualcosa alla sorella?

Le crisi di coppia

In quanto a crisi di coppia, infatti, Belen Rodriguez ha tanto da insegnare alla sorella Cecilia. Lei che con Stefano De Martino ha affrontato e superato due separazioni e che ora, invece, vivono il loro amore come se fosse il primo giorno tra passione e tenerezza. Non sarà stato certo una lite con Ignazio Moser a minare la storia della coppia che ora naviga a vele spiegate verso il matrimonio.