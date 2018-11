Ignazio Moser e Cecilia si sposano: tutto pronto ecco dove e quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sposano. E’ stato lo stesso ex gieffino vip, programma seguito in diretta da Leggo.it, a rivelare i progetti di matrimonio con la fidanzata durante la tramessione “Rivelo”, condotto da Lorella Boccia su Real Time. La cerimonia fra i due, che si sono innamorati all’interno della casa di Cinecittà quando Cecilia era ancora impegnata con Francesco Monte poi lasciato in diretta, sarà celebrata quest’estate.Un amore davvero travolgente, come fa sapere “Novella2000”, che arriva all’altare dopo solo un anno di fidanzamento e che dovrebbe celebrarsi, secondo quanto raccontato dal ciclista ed ex gieffino, in Trentino, località Val di Cembra, zona cara a Ignazio e alla sua famiglia.Questo sarebbe quindi il secondo matrimonio con un italiano per le sorelle Rodriguez, dopo quello naufragato di Belen con l’ex Stefano De Martino, da cui è nato il piccolo Santiago. Secondo voci di corridoio i due avrebbero già visitato la località per cominciare a organizzare il grande evento, a cui non mancheranno di certo i numerosi amici vip.