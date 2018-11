Ignazio Moser serata con una misteriosa ragazza bionda a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza la fidanzatasi trattiene nottetempo con una misteriosa ragazza bionda. Ignazio e Cecilia si sono innamorati lo scorso anno, come riportato da Leggo.it , durante la reclusione all’interno della casa del Grande Fratello, quando la Rodriguez ha lasciato in diretta l’allora fidanzato Francesco Monte. All’uscita del reality il loro amore, contrariamente a quanto pensato da molti, è continuato e la coppia è andata a convivere e recentemente ha festeggiato il primo anniversario d’amore condividendo gli scatti sul social Ignazio però, complice l’assenza della fidanzata, è stato paparazzo da "Vero" nella Capitale con una misteriosa ragazza bionda: i due chiacchierano per poi salutarsi in maniera affettuosa con un abbraccio e un bacio.Ultimamente Cecilia Rodriguez ha preoccupato i suoi fan non presentandosi ad alcuni eventi: “Il corpo mi ha detto di rallentare - ha spiegato nelle sue storie su Instagram - Non sono stata bene negli ultimi giorni. Mi scuso con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l’evento Caelle di ieri e che mi aspettavano all’evento di stasera ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni”.